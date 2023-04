Szkoła Podstawowa nr 5 w Siemianowicach Śląskich przejdzie gruntowną termomodernizację za niemal 2,8 miliona złotych

Szeroko zakrojony remont SP nr 5 w Siemianowicach

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich poinformował, że 27 marca została podpisana umowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej numer 5. W tym samym dniu wykonawcy – firmie DAW-BUD Daniel Wywiał z Rudnika Wielkiego. Całkowity koszt wszystkich prac, to 2 790 000 zł. 1,3 miliona pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Prace powinny zakończyć się w październiku 2023 roku.

— Audyt mówi o około 40 procentach planowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej przez budynek – mówi naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Krzysztof Rycman.

Dodaje także, że wykonawcy w dniu podpisania umowy przekazano plac budowy. Choć szkoła będzie musiała w czasie remontu borykać się z niedogodnościami (co oczywiste w takiej sytuacji), to prace nie wpłyną np. na odbywanie lekcji wychowania fizycznego na dworze. Jedno z wejść do szkoły zostanie zamknięte. W zamian placówka wykorzysta inne – obecnie nie używane)

— Priorytetem będzie dla nas bezpieczeństwo dzieci, a także innych osób przebywających w budynku. Mamy przećwiczone już pewne mechanizmy działania przy innych, mniejszych remontach. Oczywiście będziemy je poddawać pewnej ewaluacji pewnej. Myślę, że uda się nam spokojnie dokończyć ten rok szkolny bez wprowadzania tak zwanej zdalnej szkoły – deklaruje dyrektor Szkoły Podstawowej numer 5 w Siemianowicach Śląskich Marcin Lazar.

Wspomina także, że remont bardzo przyda się placówce i cieszy się z tej inwestycji. Budynek składa się z trzech pochodzących z różnych okresów części, więc siłą rzeczy placówka miała problemy z utrzymaniem ciepła. Najstarsza część szkoły pochodzi z lat osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku.