Trasy rowerowe do 4 km od Siemianowic Śląskich. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Trasy rowerowe z Siemianowic Śląskich

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Siemianowic Śląskich, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 111,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 928 m

Suma zjazdów: 1 946 m

Arturroo1983 poleca trasę mieszkańcom Siemianowic Śląskich

112km dystans trasy. Na Pustynię Błędowską chciałem wybrać się już dawno, tylko nie mogłem znaleź czasu, albo pogoda nie dopisywała. Dziś wszystko zlożylo sie idealnie, pogoda była w sam raz na rower i mialem cały dzien wolny. Przebieg trasy był następujący z Michalkowic skierowałem sie w strone Przełajki dalej dojechałem na Grodziec, następnie na Pogorie, Antoniów, Osiedle Młodych Hutników, dalej bezdrożami przez Ręcki Las, Las Trzebiesławiecki, później jechalem przez miejscowości Wiesiółka, Gzichów, Słotwina, Niegowonice, Sadzone Sosinki :-D, Skałbania, Chechło i tak dojechalem do Pustyni Błędowskiej zrobiłem pare fotek i mały pit stop :-P . W droge powrotną ruszyłem przez Chechło, później jechałem przez las i pustynny piach :-o.Dalej trasa prowadzila przez mieściny Wałek, Łazy, Tucznawa, Sikorka, Wygiełzów, Ząbkowice, Piła Ujejska, Kostury dojechałem do Pogori, Grodźca, Przełajki i wróciłem do Siemianowic. Trase polecam wprawionym rowerzystom

Nawiguj