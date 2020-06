Tygodniowy przegląd prasy (Siemianowice Śląskie, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Siemianowic Śląskich

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Siemianowic Śląskich, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „NETFLIX. Nowości w lipcu 2020. Sprawdź, co warto obejrzeć. TOP 10”?

Przegląd tygodnia Siemianowice Śląskie od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 NETFLIX. Nowości w lipcu 2020. Sprawdź, co warto obejrzeć. TOP 10 NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r. 📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać.

📢 Śląskie: Od 27 do 29 czerwca wyłączenia prądu. Sprawdź w których miastach i powiatach wyłączą prąd! Wyłączenia prądu na Śląsku. Na liście Tauronu znajduje się Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Ślaskie, Tychy, Zabrze, powiat tarnogórski i bieruńsko-lędziński. Warto więc być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. Wystarczy kliknąć w powyższą galerię i sprawdzić, gdzie do 29 czerwca okresowo nie będzie prądu.

📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK. 📢 Ogród Japoński, poldery i świątynia Petrycha. Ponad 15 mln złotych dla Parku Śląskiego na te trzy zadania Ogród Japoński, poldery i świątynia Petrycha. 15 mln złotych dla Parku Śląskiego. W piątek, 26 czerwca, w chorzowskimi parku podpisano trzy umowy w ramach Programu Modernizacji Parku Śląskiego. Umowę z wykonawcami podpisała prezes Parku Śląskiego Agnieszka Bożek i marszałek województwa śląskiego - Jakub Chełstowski.

📢 Stefan Kowalczyk to długoletni dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich. W siemianowickiej szkole przepracował pół wieku! Dobiega końca długoletnia praca zawodowa Stefana Kowalczyka, który przez ostatnie 28 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" w Siemianowicach Ślaskich. Przez te wszystkie lata, jak mówi sam dyrektor, największymi sukcesami byli i są dla niego absolwenci. Nie ma tygodnia, by w "MERITUM" nie zjawił się, któryś z byłych uczniów szkoły. To tylko pokazuje, jaka więź ich łączy z dawną szkoła. - Absolwenci to nasza duma - podkreślał w naszej rozmowie Stefan Kowalczyk, wieloletni dyrektor ZSTiO "MERITUM" w Siemianowicach Śląskich.

📢 TOP 10 najlepiej gospodarujących miast woj. śląskiego Sprawdź RANKING Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej. 📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

📢 Ślązak mistrzem astrofotografii. Zdjęcia i filmy podbijają internet! Zobacz obrotowy ruch ziemi ZDJĘCIA, WIDEO Gwiazdy, mgławice, zorza polarna czy Droga Mleczna - każda fotografia Bartosza Wojczyńskiego jest niezwykła. Pełen pasji astrofotograf ze Śląska opowiada nam o swoich podróżach, obserwacjach nocnego nieba i wydobywaniu ze zdjęć tego, co najlepsze. Ostatnio nakręcił także bijący rekordy popularności w sieci film pokazujący 24 godziny ruchu obrotowego Ziemi. W naszej galerii perełki z jego kolekcji zdjęć, wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a także wideo.

📢 Najpiękniejsze chaty w Beskidach - TOP 14. Ile kosztuje ich wynajęcie? Zobacz CENY i ZDJĘCIA Śląskie. Lato 2020 będzie na pewno inne niż poprzednie. Mało kto pewnie zdecyduje się na wakacje za granicą, a jeszcze mniej - na takie, na które trzeba lecieć samolotem. W cenie będzie wypoczynek blisko domu, w Polsce. Najlepiej - w miejscach, w których jak najmniej będziemy narażeni na ewentualne zakażenie koronawirusem. Przedstawiamy, naszym zdaniem, najładniejsze chaty do wynajęcia w Beskidach w woj. śląskim. Zobacz, w jakich pięknych miejscach można spędzić wakacje - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego ZDJĘCIA. Kiedy dyskoteki będą otwarte? Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy? 📢 Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.

📢 Dilerzy narkotyków z woj. śląskiego - szuka ich policja. Zobacz zdjęcia. Widziałeś kogoś? Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za handel narkotykami. Rozpoznajesz kogoś? To zgłoś to policji. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy na stronie slaska.policja.gov.pl z 23 czerwca 2020 r. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Cmentarzysko pociągów w Bytomiu. To miejsce robi spore wrażenie! Zobacz zdjęcia Cmentarzysko pociągów w Bytomiu. Opuszczone i niedostępne dla mieszkańców Warsztaty Naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - zobacz wyjątkowe zdjęcia! Kiedyś te warsztaty były najnowocześniejsze i największe w Europie! 📢 Wraca wąskotorówka z Bytomia do Miasteczka Śląskiego. Od soboty wakacyjne kursy Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.

