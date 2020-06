Tygodniowy przegląd prasy (Siemianowice Śląskie, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Siemianowic Śląskich

Które kąpieliska są czynne w Siemianowicach Śląskich 14.06.2020? Szukasz kąpieliska w Siemianowicach Śląskich, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko w Siemianowicach Śląskich jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Dowiedz się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Siemianowicach Śląskich. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Siemianowicach Śląskich. Kąpielisko to świetny pomysł na schłodzenie się w upalny dzień. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Siemianowicach Śląskich i okolicy.

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami w woj. śląskim w sobotę 13 czerwca 2020 r. z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad – czytamy w ostrzeżeniu Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego już od jakiegoś czasu tracą pióra i nie mają apetytu. Niechętnie wskakują też do wody. Co się z nimi stało? Na szczęście to nic takiego. Pingwiny właśnie zmieniają swoje upierzenie. To naturalne zjawisko.