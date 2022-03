W miejscu słynnej Walcowni Rur „Jedność”, zajmującej obszar o powierzchni 21 hektarów powstanie nowoczesny zakład walcowniczy

Nowa inwestycja wpisze się w przemysłowe tradycje

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości w Siemianowicach Śląskich, ogłoszonego przez Towarzystwo Finansowe Silesia, firma Cognor Holding S.A. stała się inwestorem nowego przedsięwzięcia, jakie zostanie zainicjowane na terenie Walcowni Rur „Jedność”, zajmującej obszar o powierzchni 21 hektarów. Ma to być kontynuacja przemysłowych tradycji, które towarzyszą mieszkańcom Siemianowic Śląskich już od dwóch stuleci. – Cieszę się, że udało nam się wygrać ten przetarg – mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu Cognor Holding S.A. Siemianowice Śląskie to miasto o hutniczych tradycjach sięgających 200 lat. My wracamy z potężną inwestycją: w miejscu słynnej Walcowni Rur „Jedność” powstanie tak zwana walcownia profili lekkich o zdolnościach produkcyjnych do 450 ton. To będzie nowa historia dla tego miejsca – dodaje.