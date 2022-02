Walcownia Rur "Jedność" z Siemianowic Śląskich zostanie kupiona za 61,5 mln zł. Będą tu produkowane pręty gorącowalcowane

WRJ będzie miała funkcje przemysłowe

Budowa walcowni rozpoczęła się w 1978 r. i nigdy się nie zakończyła. Według planów, miał to być jeden z najnowocześniejszych takich zakładów w całej Europie. Inwestycja pochłonęła ogromne pieniądze, ostatnie wyliczenia wskazują na ponad pół miliarda złotych. Na przestrzeni lat podejmowano wiele prób jej sfinalizowania. Przewinęło się też kilka koncepcji na zagospodarowanie tego obiektu oraz znajdującej się wokół przestrzeni.

Nie zawsze były to funkcje przemysłowe. Według planów z 2020 roku miało tam powstać Śląskie Centrum Biznesu i Technologii. Dziś okazuje się jednak, że na terenie obiektu będą produkowane wyroby stalowe. Przetarg na sprzedaż mierzącego ponad 20 hektarów terenu po WRJ w Siemianowicach Śląskich wygrała firma Cognor, która zamierza uruchomić tam produkcję prętów gorącowalcowanych.

Poszukiwania inwestora trwały dwa lata

Warta blisko 61,5 mln zł transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych trzech miesięcy. To informacja, na jaką w mieście czekano od wielu lat. Do przetargu stanęły dwa podmioty. Cena wywoławcza wynosiła 61 mln 380,5 tys. zł. Inwestor zakupił już nowoczesną linię produkcyjną od włoskiej firmy Danieli & C. Officine Meccaniche.