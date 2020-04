Wspólne ognisko w Siemianowicach Śląskich zakończyło się atakiem na strażnika miejskiego. Młodzi odpowiedzą przed sądem

Gdy grupa zobaczyła nadjeżdżający radiowóz, ukryła się w pobliskich krzaków. Z samochodu wysiedli siemianowiccy strażnicy miejscy i od razu usłyszeli w swoim kierunku wulgarne wyzwiska. Co więcej, jeden z uczestników ogniska zaczął okładać pięściami i kopniakami wóz patrolowy, by wkrótce, za namową swojej współtowarzyszki, rzucić się do ucieczki.

Na miejsce przyjechali policjanci. Agresywny mężczyzna trafił do izby wytrzeźwień. DO tego zdarzenia doszło 1 kwietnia. Następnego dnia - 2 kwietnia - siemianowicka Straż Miejska złożyła wniosek o wszczęcie postępowania sądowego w stosunku do czterech osób za złamanie zakazu gromadzenia się. Teraz sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

- W tej chwili musimy podejść do każdego łamania rozporządzeń ministerialnych i zarządzeń prezydenta miasta z pełną surowością. Jesteśmy w sytuacji, w której każde ich złamanie może stanowić realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia - mówi Angelika Wojciechowska, komendant Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich.

- Cieszę się, że większość ludzi to rozumie i w sytuacji, w której dochodzi do naruszeń prawa, możemy liczyć na informacje ze strony mieszkańców - dodaje Angelika Wojciechowska.