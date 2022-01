Wycieczki rowerowe do 4 km od Siemianowic Śląskich. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Siemianowic Śląskich

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 4 km od Siemianowic Śląskich, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Siemianowicach Śląskich ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w Siemianowicach Śląskich ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Parki Śląskich Miast

Stopień trudności: 2

Dystans: 55,56 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 755 m

Suma zjazdów: 1 835 m

Marek79 poleca trasę mieszkańcom Siemianowic Śląskich

Dzisiejszą trasę zacząłem z Siemianowic-Michałkowice w stronę Chorzowa-Maciejkowice, przez park krajobrazowy Żabie Doły a wcześniej jeszcze zahaczając o Dolinę Górnika gdzie znajdują się dwa stawy.Park krajobrazowy Żabie Doły składa się z kilku stawów gdzie można spotkać kilka gatunków ptaków między innymi łabędzie, kaczki. Dalsza droga prowadzi w stronę Bytomia Rozbark tam przejeżdżam przez park Adama Mickiewicza, w którym tez można spotkać parę stawików i kładek nad rzeczką Bytomką.Dalej kierujemy się w stronę Szombierek dzielnicy Bytomia przez teren zamkniętej kopalni Szombierki.Następnie kierujemy się przez nowe osiedle obok pola golfowego "Srebne Stawy" w stronę Rudy Śląskiej ale przez osiedla Szombierek i dojeżdżamy do Parku "Fazaniec", który znajduje się na pograniczu Rudy a Bytomia w bardzo urokliwej dolinie.I na tym parku kończymy dalsza droga przebiega przez Rudzką Kuźnicę, Zabrze Biskupice, Rokietnicę, Helenka, Stolarzowice, Stroszek, Radzionków - tam znów wjeżdżamy w Śląski Ogród Botaniczny na Księżej Górze. Stamtąd zjechawszy z góry w stronę Piekar obok Kopca Wyzwolenia kierujemy się w kierunku Dobieszowic,Bobrownik, przez Żychcice, Dąbrówkę Wielką aż do Michałkowic.Trasa średnia, bo trzeba było trochę szukać dróg alternatywnych do przejazdu.Pogoda w sam na rower choć trochę wiało między polami no i pod koniec już chód dawał siew znaki.

