„Zabytek Zadbany” 2020: wyróżnienie dla pływalni miejskiej w Siemianowicach Śląskich

Znamy już wyniki ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”! Wśród wyróżnionych obiektów jest pływalni miejska w Siemianowicach Śląskich. Łącznie z województwa śląskiego do konkursu zakwalifikowało się 7 obiektów. W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Zostały one zgłoszone przez ich właścicieli lub zarządców, a także konserwatorów zabytków.

W styczniu 2019 roku rozpoczął się drugi etap modernizacji pływalni. W roku 2019 szereg prac remontowych przeszedł sam budynek, w którym m.in. odrestaurowano i podświetlono elewację, przebudowano wejście główne i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, wymieniono technologię wody basenowej, pokrycie dachowe i obróbki blacharskie, a także zmodernizowano pomieszczenia natrysków oraz toalet.

Budowę zabytkowej pływalni rozpoczęto w 1907 roku, a rok później oddano obiekt do użytku zgodnie z planami autorstwa Emila Twardego z Pszczelnika. Zabytkowy obiekt potrzebował oprócz zmian w środku także większej modernizacji. Dlatego w drugim etapie przeprowadzono remont elewacji wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej, a także wymianę rynien, zniszczonych dachówek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, modernizację instalacji c.o. wraz z kotłownią, przebudowę wejścia głównego i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację ogniw fotowoltaicznych zasilających oświetlenie awaryjne budynku, wymianę technologii wody basenowej oraz montaż nowego ogrodzenia.