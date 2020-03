Zakaz lub ograniczenie odwiedzin pacjentów w śląskich szpitalach. Tak jest też w szpitalach w Siemianowicach Śląskich i Chorzowie

Ograniczenie wizyt w szpitalach w Siemianowicach Śląskich i Chorzowie

Zagrożenie związane z koronawirusem zmusiło dyrekcje szpitali w województwie śląskim do wprowadzenia zakazu odwiedzin i ograniczeń wizyt pacjentów. Tak jest m.in. w szpitalach w Chorzowie oraz w Siemianowicach Śląskich, a także w szpitalach w Gliwicach, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Czeladzi, Będzinie czy w Bielsku-Białej.

W Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin pacjentów na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Zakaz ten obowiązuje od 2 marca.

W tym samym czasie w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie wprowadzono ograniczenia dotyczące odwiedzin pacjentów.

- Oficjalnego zakazu wizyt nie ma, ale pracownicy szpitala liczą na rozsądek odwiedzających. Przy łóżku pacjenta powinna przebywać jedna osoba - mówi Kamil Nowak, rzecznik prasowy Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich od 24 lutego do odwołania wstrzymano odwiedziny chorych oraz ograniczono wizyty firm współpracujących z szpitalem. Ograniczenie to wprowadzono ze względu na wzmożone zachorowania na grypę. Dotyczy ono wszystkich oddziałów szpitalnych i obowiązuje do odwołania.