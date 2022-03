Policja zatrzymała 19-latka, który w kieszeni spodni miał marihuanę. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat

Policja zatrzymała 19-latka, który w kieszeni spodni miał ukryte narkotyki. Młody mężczyzna przyznał się, że jest to marihuana, co zostało później potwierdzone przez funkcjonariuszy na podstawie wykonanych badań narkotestem. Za popełnione przestępstwo, 19-latkowi grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat trzech.

W porze wieczornej policjanci namierzyli młodego mężczyznę, który w założonym na głowie kapturze znajdował się w zaciemnionym miejscu. Podczas konfrontacji z funkcjonariuszami okazało się, że 19-latek przechowywał w kieszeni spodni narkotyki, co było powodem jego zaniepokojenia. Mężczyzna przyznał się do posiadania marihuany.

W wyniku zdarzenia, policjanci zatrzymali 19-latka i umieścili go w policyjnym areszcie, gdzie spędził noc. Wykonane na komendzie badania narkotestem potwierdziły, że mężczyzna miał przy sobie marihuanę. Na podstawie zebranych dowodów 19-latkowi przedstawiono zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do lat trzech.