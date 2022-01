Złodzieje z Siemianowic Śląskich doprowadzili do zawalenia budynku. Wpadli w ręce policji przez swoją zachłanność Karolina Kos

Złodzieje z Siemianowic Śląskich włamali się do budynku, a następnie zaczęli rozkradać z niego elementy metalowe, które mogliby sprzedać na skupie złomu. W zuchwałym akcie kradzieży nie spostrzegli nawet, że naruszyli konstrukcję nośną budowli, co przyczyniło się do zawalenia lokalu.