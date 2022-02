Pijany i agresywny 41-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich zatrzymany przez policję w czasie nocnej interwencji. Grożą mu 3 lata więzienia

Był agresywny, groził i uniemożliwiał przesłuchanie małżonki

Wskutek zgłoszenia, policjanci zainterweniowali w sprawie nieporozumienia pomiędzy małżonkami, do jakiego doszło w nocy w jednym z mieszkań w Siemianowicach Śląskich. Na miejscu zdarzenia zastali poszkodowaną kobietę, która przed budynkiem oczekiwała na przyjazd mundurowych. Podczas interwencji, 41-letni małżonek był agresywny i nie wykonywał poleceń policjantów. Co więcej, próbował na nich wymusić, aby odstąpili od wykonywanych czynności. Zachowanie mężczyzny uniemożliwiało przesłuchanie jego małżonki, w związku z czym mundurowi umieścili go w tylnej części radiowozu, przeznaczonej do konwojowania osób. Podejrzany, który przez całą interwencję znieważał funkcjonariuszy i próbował wpłynąć na nich groźbami, dopuścił się także uszkodzenia wnętrza radiowozu.