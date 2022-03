Placówki oświatowe w Siemianowicach Śląskich przyjęły już osiemdziesiąt sześć ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną

Od pierwszego dnia wzmożonych działań militarnych, prowadzonych przez wojska rosyjskie na terenie Ukrainy, do Polski przybywają uchodźcy, którzy potrzebują schronienia oraz pomocy w zakresie zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Dzięki ogromnej otwartości polskiego społeczeństwa, doświadczają oni wsparcia we wszelkich aspektach: żywieniowym, medycznym, psychologicznym, transportowym, informacyjnym czy w kwestii zakwaterowania a nawet opieki nad zwierzętami. Ponadto, od 16 marca w Polsce ruszyły punkty rejestracji i nadawania numeru PESEL. Ukraińcy będą mogli korzystać z ofert pracy na polskim rynku, a dzieci i młodzież ukraińska przyjmowana są do szkół oraz przedszkoli, co ma miejsce również w siemianowickich placówkach oświatowych.

Do placówek oświatowych przyjęto już osiemdziesiąt sześć ukraińskich dzieci

Jak informuje Gmina Siemianowice Śląskie, w szkołach i przedszkolach już pojawiły się dzieci z Ukrainy, które przybyły do Polski, aby schronić się przed działaniami militarnymi, prowadzonymi przez Rosjan w ogarniętym wojną kraju. Zgodnie z danymi, zgromadzonymi przez Wydział Edukacji, po 24 lutego 2022 roku do siemianowickich placówek oświatowych przyjęto osiemdziesiąt sześć ukraińskich dzieci, które przyłączono do funkcjonujących w szkołach klas i grup przedszkolnych. Do szkół podstawowych uczęszcza już sześćdziesięciu czterech uczniów z Ukrainy, zaś do liceów ogólnokształcących sześć nowych osób. W przedszkolach z kolei przybyło szesnaścioro dzieci, które opuściły swój kraj w wyniku trwającej tam wojny.